大聯大財報／上半年EPS 2.18元 獲利40億元、年增14.1%

半導體通路商大聯大（3702）於12日公布第2季財報，包括營收、獲利均超越財測高標，每股純益為1.05元，上半年每股純益為2.18元。大聯大預估本季營收將落在2,450億至2,650億元之間，約季減2.1％至季增5.8％。

大聯大第2季合併營收為2,504.52億元，達單季歷史次高，季增0.6％、年增20.4％，稅後淨利為21.86億元，季增15.1%、年增34%，每股純益為1.05元。

大聯大上半年合併營收為4,992.86億元，年增28.1％，稅後淨利為40.84億元，年增14.1％，每股純益為2.18元。

大聯大指出，營收成長主要受惠於生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加，因此使得出貨暢旺。

展望第3季，以新台幣29.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收將落在2,450億至2,650億元之間，約季減2.1％至季增5.8％，預估毛利率介於3.7%至3.9%，預估稅後淨利為24.86億至30.22億元，預估每股純益為1.48元至1.8元間。