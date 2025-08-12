仁寶匯損衝擊第2季獲利季減78% 砸近90億投資北美

代工廠仁寶今天公布第2季財報，因新台幣升值認列一次性匯兌損失新台幣14.17億元，歸屬母公司稅後淨利為4.82億元，季減78%，年減83%，單季每股盈餘0.11元。

仁寶今天董事會核准通過美國投資案，總金額達3億美元（約新台幣89.93億元），包括增資美國子公司Compal Americas （US） Inc.的2億2500萬美元，以及新設美國子公司的7500萬美元，以降低全球貿易與關稅政策所帶來的風險，並強化仁寶在北美市場的營運布局與競爭力。

仁寶指出，北美投資3億美元將以伺服器業務為主，建置L10（伺服器組裝與測試）、L11（伺服器整機系統）產能，將涵蓋美國及墨西哥據點，規劃2026年上半年量產；少部分產能將用於生產車用電子和筆記型電腦。

仁寶今天在法人說明會上表示，第3季個人電腦（PC）出貨量將季增低個位數（約1%至3%），非PC業務有望季增高個位數（約7%至9%）；2025年非PC營收目標年增20%。

仁寶今年第2季合併營收達1804.43億元，筆記型電腦出貨量季增2%；然而受消費性電子產品出貨下滑及美元貶值影響，第2季營收季減9%、年減24%。

獲利方面，受惠於產品組合改善、轉型效益逐步顯現及效率提升，仁寶第2季毛利率提升至5.9%，季增0.7個百分點，年增0.9個百分點，創下近年新高；營業淨利率為1.5%，季增0.1個百分點，年減0.2個百分點。

不過，仁寶第2季因美元兌新台幣快速貶值，業外產生一次性匯兌損失14.17億元，整體業外損失達13.34億元；歸屬母公司稅後淨利為4.82億元，季減78%，年減83%，第2季每股盈餘0.11元。

仁寶2025年上半年合併營收為3795.41億元，年減13%；儘管積極調整產品組合並提升效率，但仍受營運槓桿下降及匯兌損失影響，稅後歸屬母公司業主稅後淨利為26.74億元，年減44%，上半年每股盈餘0.61元。