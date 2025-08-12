台積電董事會決議第2季現金股利5元 12月11日除息

台積電12日召開董事會，核准配發2025年第2季每股現金股利5元，其普通股配息基準日訂定為12月17日，除息交易日為12月11日， 現金股利在 2026 年1月8日發放。

台積電表示，董事會重要決議包括，核准2025年第2季營業報告書及財務報表，其中第2季合併營收約9,337.9億元，稅後純益約3,982.7億元，每股盈餘為15.36元。

核准配發2025年第2季每股現金股利5元，其普通股配息基準日訂定為2025年12月17日，除息交易日則為12月11日。依《公司法》第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自2025年12月13日起至12月17日止，停止普通股股票過戶，並於2026 年1 月8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年12月11日。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金206億5,750萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

核准於不高於新台幣 600 億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或綠色相關支出之資金需求。

核准於不超過美金 100 億元之額度內增資百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。