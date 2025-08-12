大聯大第2季營收、營業利益、純益均超越財測高標 每股純益1.05元

半導體零組件通路商大聯大控股（3702）今日公布2025年第2季財報，第2季營收、營業利益、稅後純益均超越財測高標，營收創單季歷史次高達2504.52億元，營業利益季增14.5%、年增32.7%，達49.06億元，稅後純益季增15.1%、年增34%達21.86億元，每股純益1.05。上半年營收、營業利益及稅後純益分別成長28.1%、32.3%及14.1%達4992.86億元、91.9億元、40.84億元，每股純益2.18元。

大聯大2025年第2季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為11.6%及11.4%。公司表示，上述營收成長受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加致出貨暢旺。

展望本季，大聯大預估若以台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收將介於2450億至2650億元，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.91%~2.09%，預估稅後純益為24.86億元至30.22億元，每股純益介於預估1.48元至1.80元。