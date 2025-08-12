台積電董事會通過第2季每股仍配息5元 注資子公司100億美元避險

台積電為期二天的董事會，今日公布決議，其中攸關股東關注的股息分配案，仍維持每股配息5元，除息基準日為12月11日。董事會也因應新台幣匯率劇烈波動，核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

至於因應先進製程和先進封裝建置和廠房興建，董事會則通過第3季資本支出預算206.58億美元，以利推動製程推進和產能擴增。不過董事會未針對2奈米洩密案及是否啟動美國新廠建廠及與英特爾合作案，發布任何決議。

這次董事會主要通過第2季財報及季配息案。台積電第2季營收9337.9億元，稅後純益大賺3,982.7億元，每股純益15.36元。董事會依照首季配息水準，決定第2季每股配息5.0元，其普通股配息基準日訂定為2025年12月17日，除息交易日則為2025年12月11日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年12月13日起至12月17日止，停止普通股股票過戶，並於2026年1月8日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年12月11日。

至於董事會通過第3季資本支出金206.58億元，主要用於建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；興建廠房及廠務設施工程。

另外也核准核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或綠色相關支出的資金需求。

核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。