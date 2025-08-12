快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

臻鼎法說會／載板玻布缺貨到何時？ 營運長：影響有限已有替代方案

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎董座沈慶芳（左）以及臻鼎集團董事暨營運長李定轉。記者尹慧中攝影
臻鼎董座沈慶芳（左）以及臻鼎集團董事暨營運長李定轉。記者尹慧中攝影

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極跨入載板領域，臻鼎12日在法說會期間回應外界關注缺料議題時，則提出和載板龍頭欣興（3037）不同的看法。臻鼎指出，T-glass產能受限情況目前看到年底影響有限，公司已有替代方案布局且已有拿到產能，確保對應載板成長至明年仍會有更多突破。

外界關注玻布缺料，臻鼎集團董事暨營運長李定轉說，公司觀察T-glass產能受限部分因配合先進封裝初期量還不大，因此目前看到年底影響有限，再加上目前已有替代方案布局且已有拿到產能。

李定轉也說，明年看來預期T-glass 第4季大量開出產能可望緩解吃緊，但公司應變快，預期明年在載板成長仍會有更多突破，同時價格部分、產品將因成本來調整。

回顧先前載板龍頭欣興7月移師台北召開法說會，當時不少法人追問上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題，欣興回應說，確實玻布最保守來看缺貨到明年下半年，主要是需要時間看日本供應商搭配擴廠時間進度，其餘大陸與台灣供應商認證品質也還需要時間，也因此干擾部分ABF載板成長力道。

就材料缺貨議題，欣興說，玻布保守來看缺貨到明年下半年，需要時間日本供應商搭配擴廠時間。

臻鼎 欣興 日本 布局 董事 法說會

延伸閱讀

史上最大日本航季！公主遊輪2027雙姊妹船東京啟航 78航次玩遍日本

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

日月光65億買穩懋廠房

欣興、南電 押寶逾120天

相關新聞

臻鼎法說會／載板玻布缺貨到何時？ 營運長：影響有限已有替代方案

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極跨入載板領域，...

廣達財報／上半年每股賺9.43元 第2季毛利率獲利雙減逾一成

廣達（2382）12日召開法說，並公告第2季財報，毛利率回測7%大關、下滑至7.05%，探近九季低點；稅後純益168.6...

臻鼎法說會／拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）12日召開法說會，董事長沈慶芳提到，因應AI應用訂單成長公司積極投資，臻鼎規劃提高今、明...

英業達財報／上半年EPS 1.09元 宣布砸47.89億擴大泰國布局

代工大廠英業達（2356）於12日宣布2項重要的增資計劃，全力協助其子公司在泰國的業務擴展。而這兩項增資計畫合計約等於新...

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。