臻鼎法說會／載板玻布缺貨到何時？ 營運長：影響有限已有替代方案

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極跨入載板領域，臻鼎12日在法說會期間回應外界關注缺料議題時，則提出和載板龍頭欣興（3037）不同的看法。臻鼎指出，T-glass產能受限情況目前看到年底影響有限，公司已有替代方案布局且已有拿到產能，確保對應載板成長至明年仍會有更多突破。

外界關注玻布缺料，臻鼎集團董事暨營運長李定轉說，公司觀察T-glass產能受限部分因配合先進封裝初期量還不大，因此目前看到年底影響有限，再加上目前已有替代方案布局且已有拿到產能。

李定轉也說，明年看來預期T-glass 第4季大量開出產能可望緩解吃緊，但公司應變快，預期明年在載板成長仍會有更多突破，同時價格部分、產品將因成本來調整。

回顧先前載板龍頭欣興7月移師台北召開法說會，當時不少法人追問上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題，欣興回應說，確實玻布最保守來看缺貨到明年下半年，主要是需要時間看日本供應商搭配擴廠時間進度，其餘大陸與台灣供應商認證品質也還需要時間，也因此干擾部分ABF載板成長力道。

就材料缺貨議題，欣興說，玻布保守來看缺貨到明年下半年，需要時間日本供應商搭配擴廠時間。