臻鼎法說會／載板玻布缺貨到何時？ 營運長：影響有限已有替代方案
日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極跨入載板領域，臻鼎12日在法說會期間回應外界關注缺料議題時，則提出和載板龍頭欣興（3037）不同的看法。臻鼎指出，T-glass產能受限情況目前看到年底影響有限，公司已有替代方案布局且已有拿到產能，確保對應載板成長至明年仍會有更多突破。
外界關注玻布缺料，臻鼎集團董事暨營運長李定轉說，公司觀察T-glass產能受限部分因配合先進封裝初期量還不大，因此目前看到年底影響有限，再加上目前已有替代方案布局且已有拿到產能。
李定轉也說，明年看來預期T-glass 第4季大量開出產能可望緩解吃緊，但公司應變快，預期明年在載板成長仍會有更多突破，同時價格部分、產品將因成本來調整。
回顧先前載板龍頭欣興7月移師台北召開法說會，當時不少法人追問上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題，欣興回應說，確實玻布最保守來看缺貨到明年下半年，主要是需要時間看日本供應商搭配擴廠時間進度，其餘大陸與台灣供應商認證品質也還需要時間，也因此干擾部分ABF載板成長力道。
就材料缺貨議題，欣興說，玻布保守來看缺貨到明年下半年，需要時間日本供應商搭配擴廠時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言