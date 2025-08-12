英業達財報／上半年EPS 1.09元 宣布砸47.89億擴大泰國布局

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
代工大廠英業達（2356）於12日宣布2項重要的增資計劃，全力協助其子公司在泰國的業務擴展。而這兩項增資計畫合計約等於新臺幣47.89億元，隨著這兩項計畫的公布，也反映出英業達在全球市場中積極擴展的策略，並顯示出其對未來持續增長的信心。

根據公告資料顯示，英業達於今日召開董事會，並已決議聽過對其全資子公司Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.進行現金增資，金額為泰銖26億元。這筆資金將用於長期股權投資，強化公司的財務基礎。發言人游進寶指出，此次增資將透過匯款方式進行，並已獲得董事會的批准。

此外，英業達也計劃自地委建興建廠房，總預算不超過泰銖25.8億元。該計畫的主要內容包括廠房及附屬設備的工程，具體契約相對人尚未確定，待確定後將另行公告。此項建設計劃的目的是為了滿足業務擴展的需求，顯示出公司對未來發展的積極規劃。

儘管目前公司的營運資金顯示為負數，英業達強調仍保持穩定的獲利及正常的現金流入，顯示出其營運資金的充足性。而英業達今日也公布第2季財報，其單季稅後純益21.94億元，季增29%，年增21%，每股純益0.61元。前六月合併營收達3,436.11億元，營業毛利189.15億元，營業利益71.08億元，稅前淨利50.64億元，稅後純益38.92億元，每股純益1.09元，表現亮眼。

