快訊

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

PCB族群股價繼續噴 台光電、富喬、金居飆天價 這幾檔也漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股12日震盪守在24,000點之上， 蓄勢挑戰新高，盤面上， PCB族群仍強力吸金，台光電（2383）、富喬（1815）、金居（8358）等再飆天價， 帶著CCL、玻纖布相關的兩族群個股往前衝，德宏（5475）、建榮（5340）、凱崴（5498）、榮科（4989）、鉅橡（8074）等亮燈漲停鎖死，台玻（1802）爆量漲停， 南亞（1303）也大漲。

PCB股王台光電以1,165元開出後一度衝達1,195元，再創歷史新高， 領軍PCB的銅箔基板、玻纖布等相關族群上攻；台玻盤中爆出逾26.8萬張的成交量， 股價衝上漲停27.15元， 盤中雖有打開， 但再拉上漲停鎖死， 排隊買單超過2.5萬張。

富喬也是爆量上漲，盤中衝上漲停67.5元， 再創歷史新高價，盤中成交量逾29萬張， 居個股成交量第一名；金居開高走高一度衝達漲停144元，同樣寫下歷史新高，盤中漲幅逾8%，成交量也超過11萬張。

PCB銅箔基板、玻纖布噴漲的氣勢也擴及德宏、建榮、凱崴、榮科、鉅橡等股， 盤中都衝上漲停， 另外， 南亞也是開高走高，盤中漲幅3.89%， 成交量逾14萬張。

漲停 台光電

延伸閱讀

大量2025年下半年產能滿載

瞄準玻纖布漲價概念股！

CCL雙雄7月營收創高

台光電、中磊 四檔有戲

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

興勤 搶AI電力革命商機

保護元件廠興勤（2428）大咬輝達AI電力革命帶來的大商機，董事長隋台中昨（11）日指出，隨著AI伺服器導入高瓦特數電源...

精技2025年下半年營運升溫

精技（2414）表示，受惠疫後PC換機潮及微軟將停止更新Windows 10作業系統引發購機需求持續，相關業務下半年持續...

精元2025年上半年 EPS 1.17元 宣德0.48元

受業外匯損衝擊，筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（11）日公布第2季稅後純益847萬元，季減96%，為近五年低點，每股純益...

迎廣7月營收月增15% 12年來新高

機殼廠迎廣（6117）昨（11）日公告7月營收3.02億元，攀上近12年來單月業績高峰，月增15.2%，年增56.2%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。