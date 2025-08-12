PCB族群股價繼續噴 台光電、富喬、金居飆天價 這幾檔也漲停

台股12日震盪守在24,000點之上， 蓄勢挑戰新高，盤面上， PCB族群仍強力吸金，台光電（2383）、富喬（1815）、金居（8358）等再飆天價， 帶著CCL、玻纖布相關的兩族群個股往前衝，德宏（5475）、建榮（5340）、凱崴（5498）、榮科（4989）、鉅橡（8074）等亮燈漲停鎖死，台玻（1802）爆量漲停， 南亞（1303）也大漲。

PCB股王台光電以1,165元開出後一度衝達1,195元，再創歷史新高， 領軍PCB的銅箔基板、玻纖布等相關族群上攻；台玻盤中爆出逾26.8萬張的成交量， 股價衝上漲停27.15元， 盤中雖有打開， 但再拉上漲停鎖死， 排隊買單超過2.5萬張。

富喬也是爆量上漲，盤中衝上漲停67.5元， 再創歷史新高價，盤中成交量逾29萬張， 居個股成交量第一名；金居開高走高一度衝達漲停144元，同樣寫下歷史新高，盤中漲幅逾8%，成交量也超過11萬張。

PCB銅箔基板、玻纖布噴漲的氣勢也擴及德宏、建榮、凱崴、榮科、鉅橡等股， 盤中都衝上漲停， 另外， 南亞也是開高走高，盤中漲幅3.89%， 成交量逾14萬張。