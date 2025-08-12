美光上修財測點火 台灣DRAM族群全面勁揚

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）11日上修本會計年度第4季財測，主因DRAM晶片價格上揚與營運執行力提升，帶動12日台灣DRAM族群全面走高，成交熱度明顯升溫。

美光最新預估，本季營收將達112億美元，正負1億美元，優於先前預測的107億美元正負3億美元；調整後每股盈餘（EPS）將落在2.85美元，正負0.07美元，高於原估的2.5美元正負0.15美元；調整後毛利率預估為44.5%正負0.5個百分點，也較先前的42%正負1個百分點上修。公司指出，此次上修主要受惠「產品定價改善，尤其是DRAM，以及出色的業務執行力」。

AI運算需求推升高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊，價格持續走高。分析師認為，在輝達Blackwell與Blackwell Ultra平台熱賣下，HBM供需平衡顯著改善，足以抵銷關稅疑慮與短期價格壓力，也將讓美光與相關供應鏈持續受惠。

受惠美光上修財測激勵，台股DRAM概念股12日全面走強，其中南亞科（2408）早盤大漲7.42%，暫報47.05元，漲幅居族群之冠；華邦電（2344）勁揚4.89%，暫報18.25元，表現同樣亮眼；創見（2451）上漲4.5%，暫報99.8元；威剛（3260）亦走高1.5%，暫報94.8元，展現多頭力道。

法人指出，美光挑高財測顯示記憶體市場價格回升趨勢確立，短期內台廠可望受惠庫存價值回升與新訂單挹注，帶動營收與毛利率同步改善。

