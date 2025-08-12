快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

股后世芯重返4千關、衝17個月高 明日法說聚焦兩大重點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股股后世芯-KY（3661）儘管公布7月營收呈現年、月雙雙下滑表現，市場仍押注營運谷底已過，2026年成長動能明確，早盤股價強漲逾3%，不僅突破4,000元關卡，更觸及4,145元，改寫近17個月以來的新高點，為明日法說熱場。

世芯-KY今年營運受制於Gaudi 3需求不如預期，以及理想汽車ADAS晶片量產時程延後至2025年第四季，全年營收恐僅與去年持平。最新公布7月營收26.37億元，月減14.79%、年減45.93%；前7月營收222.36億元，年減23.15%。

世芯-KY受惠身處AI和HPC浪潮的核心，並憑藉其在ASIC設計服務、先進製程與CoWoS整合上的技術優勢，成為產業鏈中不可或缺的一環。展望下半年，雖然先前支撐營收的兩大客戶，CSP及IDM客戶的產品都已經走向產品周期的末端，不過第3季有CSP客戶三代晶片的NRE將認列，另外在第4季還有車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收，因此，估第3季營收將優於第2季，第4季則有較大的成長。

此外，公司對明年展望仍持樂觀態度，預期NRE（非重複性工程）將成為主要成長引擎，特別是在2奈米、3奈米與5奈米專案需求強勁支撐下，毛利率可望維持高檔。展望2026年，AWS Trainium 3將持續扮演營運爆發的關鍵動能，雖然量產時程由原預期的2026年第一季延至第二季，但法人預估全年營收成長動能強勁。

世芯-KY明日將召開法說，法人除關注下半年營運展望外，也聚焦關稅相關應對策略及影響。

營收 世芯

延伸閱讀

為何中國一再質疑輝達晶片安全性？環球時報這樣說...

輝達售中國H20晶片 川普證實15%營收將上繳美國

出口Blackwell晶片到大陸？ 川普：必須是降級版本

AI雙雄晶片銷陸驚天大內幕…傳美抽成15% 用營收換出口許可

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

興勤 搶AI電力革命商機

保護元件廠興勤（2428）大咬輝達AI電力革命帶來的大商機，董事長隋台中昨（11）日指出，隨著AI伺服器導入高瓦特數電源...

精技2025年下半年營運升溫

精技（2414）表示，受惠疫後PC換機潮及微軟將停止更新Windows 10作業系統引發購機需求持續，相關業務下半年持續...

精元2025年上半年 EPS 1.17元 宣德0.48元

受業外匯損衝擊，筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（11）日公布第2季稅後純益847萬元，季減96%，為近五年低點，每股純益...

迎廣7月營收月增15% 12年來新高

機殼廠迎廣（6117）昨（11）日公告7月營收3.02億元，攀上近12年來單月業績高峰，月增15.2%，年增56.2%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。