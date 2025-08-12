股后世芯重返4千關、衝17個月高 明日法說聚焦兩大重點

台股股后世芯-KY（3661）儘管公布7月營收呈現年、月雙雙下滑表現，市場仍押注營運谷底已過，2026年成長動能明確，早盤股價強漲逾3%，不僅突破4,000元關卡，更觸及4,145元，改寫近17個月以來的新高點，為明日法說熱場。

世芯-KY今年營運受制於Gaudi 3需求不如預期，以及理想汽車ADAS晶片量產時程延後至2025年第四季，全年營收恐僅與去年持平。最新公布7月營收26.37億元，月減14.79%、年減45.93%；前7月營收222.36億元，年減23.15%。

世芯-KY受惠身處AI和HPC浪潮的核心，並憑藉其在ASIC設計服務、先進製程與CoWoS整合上的技術優勢，成為產業鏈中不可或缺的一環。展望下半年，雖然先前支撐營收的兩大客戶，CSP及IDM客戶的產品都已經走向產品周期的末端，不過第3季有CSP客戶三代晶片的NRE將認列，另外在第4季還有車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收，因此，估第3季營收將優於第2季，第4季則有較大的成長。

此外，公司對明年展望仍持樂觀態度，預期NRE（非重複性工程）將成為主要成長引擎，特別是在2奈米、3奈米與5奈米專案需求強勁支撐下，毛利率可望維持高檔。展望2026年，AWS Trainium 3將持續扮演營運爆發的關鍵動能，雖然量產時程由原預期的2026年第一季延至第二季，但法人預估全年營收成長動能強勁。

世芯-KY明日將召開法說，法人除關注下半年營運展望外，也聚焦關稅相關應對策略及影響。