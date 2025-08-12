快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

榮剛營收／7月9.51億元 航太能源需求持穩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）7月自結合併營收9.51億元，累計2025年前七月自結合併營收70.47億元。

榮剛指出，受台南地區連續四天颱風假影響，7月出貨天數減少，在積極調度下，營收仍有受到影響。另外在匯率方面因新台幣兌美元升值，整體營收表現亦受其影響。不過，自5月起新接訂單已將匯率因素納入報價，預期未來匯率衝擊將逐步緩解。目前公司手中仍有大量訂單待出，營運策略將持續聚焦於加速出貨、降低庫存並提升營收動能。

榮剛展望後市，航太產業需求持續升溫，根據波音與空中巴士（Airbus）最新數據，截至今年第2季末，波音淨接單與交機量較2024年同期表現亮眼，空巴的積壓訂單亦維持在歷史高檔，顯示產能利用率持續滿載、需求熱度不減。能源及油氣產業需求亦延續穩定態勢，為公司營運提供持久支撐。雖仍面臨匯率波動及國際貿易關稅等不確定因素挑戰，但憑藉產品組合優化、成本競爭力及與客戶良好的關係，榮剛具備持續獲利與抗波動能力，將審慎應對外部變數，積極掌握市場機會。

營收 榮剛 匯率

延伸閱讀

上市櫃營收寫最強7月…重返4兆元大關 繳出「三好」成績

汽車零組件廠相對穩健

車廠旺季不旺 7月業績全黑 和泰車年減0.3% 三陽減0.9%

航空四雄營收一好三壞 日本線載客率下滑、電商業務未恢復

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

興勤 搶AI電力革命商機

保護元件廠興勤（2428）大咬輝達AI電力革命帶來的大商機，董事長隋台中昨（11）日指出，隨著AI伺服器導入高瓦特數電源...

精技2025年下半年營運升溫

精技（2414）表示，受惠疫後PC換機潮及微軟將停止更新Windows 10作業系統引發購機需求持續，相關業務下半年持續...

精元2025年上半年 EPS 1.17元 宣德0.48元

受業外匯損衝擊，筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（11）日公布第2季稅後純益847萬元，季減96%，為近五年低點，每股純益...

迎廣7月營收月增15% 12年來新高

機殼廠迎廣（6117）昨（11）日公告7月營收3.02億元，攀上近12年來單月業績高峰，月增15.2%，年增56.2%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。