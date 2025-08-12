榮剛營收／7月9.51億元 航太能源需求持穩

榮剛（5009）7月自結合併營收9.51億元，累計2025年前七月自結合併營收70.47億元。

榮剛指出，受台南地區連續四天颱風假影響，7月出貨天數減少，在積極調度下，營收仍有受到影響。另外在匯率方面因新台幣兌美元升值，整體營收表現亦受其影響。不過，自5月起新接訂單已將匯率因素納入報價，預期未來匯率衝擊將逐步緩解。目前公司手中仍有大量訂單待出，營運策略將持續聚焦於加速出貨、降低庫存並提升營收動能。

榮剛展望後市，航太產業需求持續升溫，根據波音與空中巴士（Airbus）最新數據，截至今年第2季末，波音淨接單與交機量較2024年同期表現亮眼，空巴的積壓訂單亦維持在歷史高檔，顯示產能利用率持續滿載、需求熱度不減。能源及油氣產業需求亦延續穩定態勢，為公司營運提供持久支撐。雖仍面臨匯率波動及國際貿易關稅等不確定因素挑戰，但憑藉產品組合優化、成本競爭力及與客戶良好的關係，榮剛具備持續獲利與抗波動能力，將審慎應對外部變數，積極掌握市場機會。