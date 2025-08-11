藍天受缺料匯率波及 上半年每股賺0.03元

藍天電腦受首季缺料、第2季新台幣匯率升值衝擊，上半年合併營收新台幣97.5億元、年減20%；營業利益10.14億元、年增0.3%，稅後淨利0.2億元，每股稅後盈餘0.03元。

藍天公告2025第2季財報，受國際關稅政策不確定性升高及新台幣升值影響，單季合併營收56.1億元，季增35%；營業利益5.68億元，季增27%，本業營運表現穩定季增，業外其他損失含匯損影響數增加，單季稅後淨損2.3億元；上半年合併營收97.5億元，營業利益率10.4%，再度站穩雙位數，稅後淨利0.2億元。

藍天表示，筆電事業第2季料供回穩下，各區業績穩定季增，單季出貨41萬台、季增56%；營收48.8億元、季增45%，以美元計算季增55%。上半年出貨67.2萬台、年減21%，但受惠高價機種占比拉升至66%，筆電營業利益仍年增2%。下半年迎AI PC 新機種推出，目前訂單能見度佳，力拚業績、獲利季季增。

此外，藍天指出，中國經濟回溫帶動內需活力，百腦匯營運穩健，整合線下體驗與促銷聯動，帶動人氣與消費活力；群光百貨廣場武漢、成都店穩健營運，審慎因應市場挑戰。（編輯：張良知）1130811