統一超前七月合併營收衝2,000億

統一集團昨（11）日公布7月營收，統一（1216）單月營收571.1億元，年減3.9%，為同期次高；累計前七個月合併營收3,959.5億元，年增4.1%，累月營收為同期新高。

統一旗下統一超（2912）7月合併營收296.8億元，年增0.2%，創下單月營收同期新高；前七個月營收首度突破2,000億元、達到2,017億元，年增4.2%，單月、累月皆創同期新高。

統一集團在食品本業穩定增長外，今年以來受惠於轉投資統一中控、統一超及統一實與其他流通事業挹注，今年累計營收創同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，深耕會員、鮮食、CITY系列飲品、IP周邊、線上購物平台等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道；轉投資事業包括統一速達(黑貓宅急便)、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一精工等均表現亮眼，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深化會員服務及深耕高價值會員推展「uniopen PRIMA會員訂閱制」，以「uniopen會員生態圈」擴大數位生活體驗，提供1,850萬會員便利消費體驗，透過「會員」、「點數」、「支付」三策略，更在7月突破3萬名訂閱里程碑，會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN持續打造「全通路的生活品牌」為核心主軸，同時亦再度引領今夏話題潮流，首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月起在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」，期望帶動今年下半年整體來店消費體驗人次成長逾兩成。

進入8月超商傳統旺季，台灣7-ELEVEN致力架構生活服務平台，開創門市新銷售機會。

藉由全台逾7,100家門市綿密的服務網絡、uniopen會員生態圈與串聯旗下線上購物平台，積極掌握旺季商機，集結暑假最夯「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特Sweet Bean小甜豆系列獨家夢幻聯名加價購；並掌握父親節、七夕、中元節等節令需求，提供多元的銷售與服務渠道，滿足消費者更即時便利、具價值性的全方位消費體驗。