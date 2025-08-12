豐興開漲盤 電爐廠沾光

豐興（2015）昨（11）日開新盤價，廢鋼與鋼筋每公噸漲200元、型鋼漲幅擴大到500元；建築用鋼行情走現強勁，上市電爐廠豐興、威致、海光前景看旺。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情走強，美國大船廢鋼上周無報價，日本H2廢鋼上漲2美元至每公噸310美元，美國貨櫃廢鋼漲5美元、以305美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸98.8美元漲至100.85美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼與鋼筋每公噸漲200元、型鋼漲幅擴大到500元；新價廢鋼每公噸8100元、鋼筋1.66萬元、型鋼每公噸2.38萬元。另一方面，台鋼集團昨天開出鋼筋價格，每公噸續漲200元；易昇普通鋼筋每公噸1.64萬元、盤元鋼筋1.68萬元，慶欣欣鋼筋每公噸1.66元。