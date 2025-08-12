寶成7月合併營收年減11% 製鞋景氣向上

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.9億元，年減11.5%；累計前七月合併營收1,494.9億元，則較去年同期略為減少0.9%。

值得注意的是，寶成製鞋業務連續17個月呈年正成長，顯示製鞋產業景氣正向往上態勢不變。

另一家製鞋大廠來億-KY，7月合併營收28.56億元、年減14.9%；累計前七月合併營收238.59億元、年增14.2%。中傑-KY自結7月合併營收18.09億元、年減35.1%；累計前七月合併營收131.41億元、年減12.6%。

第3季為製鞋業傳統淡季，加上第2季新台幣匯率升值、美國關稅政策影響第3季接單出貨，目前公布的各家製鞋大廠中，僅足球鞋龍頭志強與戶外功能鞋大廠鈺齊7月營收為年增正成長，其餘包括寶成、豐泰、來億、中傑，7月營收均為年減。

