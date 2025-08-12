快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

寶隆賣雲林工業、住宅用地

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶隆（1906）昨（11）日董事會通過半年報，同時決議啟動位於雲林縣林內鄉的工業及住宅土地活化評估作業，藉此提升資產運用效率，並配合營運策略調整。

法人估，由於已有潛在買家，若資產活化案推進順利，有望挹注下半年財報表現。

寶隆啟動資產活化評估，主要標的為雲林縣林內鄉新興段四筆工業用地，面積約1,600坪，以及寶隆段六筆住宅用地，面積約8,500坪。

公司表示，這些土地均屬非核心資產、長期閒置，因近期已有潛在買方洽詢購買意願，遂決議展開出售可行性與活化評估作業。

據悉，寶隆在雲林縣林內鄉合計持有約2.3萬坪住宅用地，帳上價值超過20億元，此次釋出規模不到四成，標的原為工業用地，多數土地十多年前已變更為住宅用途，目前為素地狀態，有利加快銷售進度。

當地住宅用地行情每坪約9萬至10萬元，工業用地近期成交價則落在每坪13萬元左右。

財報 董事

延伸閱讀

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林光電案場下雨變積水池民宅還淹水 鄉長怒批無人可管：擺爛

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒！警開出160多張罰單全撤銷

影／雲林吊車工人吊鷹架誤觸高壓電 爆炸起火下半身被燒焦

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

大摩調升 AI 鏈四強目標價 這檔升幅超過五成

AI股受惠美國四大雲端服務廠（CSP）對未來展望樂觀，股價表現強勢，摩根士丹利（大摩）於最新報告調升緯穎（6669）、金...

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷...

大量2025年下半年產能滿載

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。