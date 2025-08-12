快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

黃金期 買盤撐腰

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
當前黃金市況呈現多空因素交織的高檔震盪格局，美國關稅政策的反覆無常，為金價走勢增添了短期波動性。對於市場而言，在未來一段時間內，地緣政治風險、美國貨幣政策走向，以及貿易保護主義的動態，都將是影響金價走勢的關鍵，而各國央行的持續買入有望提供長期支撐，金價仍可能維持中長線的偏多架構。

近期全球黃金市場多變，在央行持續增持與美國關稅政策反覆的雙重夾擊下，金價走勢充滿不確定性，面臨一個由地緣政治、貨幣政策與貿易戰交織而成的複雜局面。

首先值得關注的是全球央行，特別是新興市場國家央行的黃金購買熱潮；根據世界黃金協會數據，各國央行在今年上半年持續增加黃金儲備，其中又以中國人民銀行為主要推手。這種趨勢主要源於兩大考量，一、是儲備多元化與去美元化；二、對抗經濟不確定性。在全球經濟成長放緩下，黃金的避險功能使其成為央行資產配置中的重要一環，這股央行購金潮為金價提供強勁的底部支撐，也反映出全球金融體系正悄然發生結構性變化。

然而美國海關及邊境保護局的一項裁定使黃金可能面臨額外關稅，也迅速引發市場恐慌，金價在短時間內應聲飆漲至歷史高點，直到有消息傳出，美國政府可能會發布行政命令，澄清黃金進口不應被課徵關稅，導致金價迅速回落。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 央行 美國

