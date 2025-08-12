富邦期貨分析師曹富凱表示，在AI熱潮與政策利多雙重推動下，科技股表現可望持續強勢，台指期亦有望延續偏多格局，建議投資人可適度布局相關概念股或台指期，掌握市場主流趨勢。

近期AI題材持續發酵，科技股市場氛圍明顯偏多。傳聞晶片巨頭輝達與超微近日達成協議，同意將中國市場晶片銷售收入的15%上繳美國政府，以換取半導體出口許可。此舉為川普政府與企業間的貿易談判注入明確解決方案，有效消除市場對中美晶片貿易限制的疑慮，進一步穩定投資人信心。

另一方面，台積電（2330）7月營收創歷史次高，反映出AI與HPC需求依然強勁。此利多消息不僅提振整體科技板塊信心，也推升美股表現。

今（12）日即將公布美國7月消費者物價指數數據，成為聯準會政策轉向的重要依據，經濟學家預估年增率為2.8%，略高於上月的2.7%，但整體通膨趨勢仍屬溫和；根據CME FedWatch工具顯示，9月聯準會降息的機率高達90.7%，若聯準會如預期啟動降息，將有助於提振整體風險性資產，延續多頭氣勢。

從市場面觀察，雖然川普針對台灣商品的關稅措施將帶來成本壓力，但對承諾在美投資的企業提供關稅豁免，有助於緩解市場疑慮。AI題材仍為盤面核心主軸，建議操作策略採「選股優於選市」，聚焦具基本面支撐與政策利多的個股。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）