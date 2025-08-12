快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

台指期 偏多格局

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，在AI熱潮與政策利多雙重推動下，科技股表現可望持續強勢，台指期亦有望延續偏多格局，建議投資人可適度布局相關概念股或台指期，掌握市場主流趨勢。

近期AI題材持續發酵，科技股市場氛圍明顯偏多。傳聞晶片巨頭輝達與超微近日達成協議，同意將中國市場晶片銷售收入的15%上繳美國政府，以換取半導體出口許可。此舉為川普政府與企業間的貿易談判注入明確解決方案，有效消除市場對中美晶片貿易限制的疑慮，進一步穩定投資人信心。

另一方面，台積電（2330）7月營收創歷史次高，反映出AI與HPC需求依然強勁。此利多消息不僅提振整體科技板塊信心，也推升美股表現。

今（12）日即將公布美國7月消費者物價指數數據，成為聯準會政策轉向的重要依據，經濟學家預估年增率為2.8%，略高於上月的2.7%，但整體通膨趨勢仍屬溫和；根據CME FedWatch工具顯示，9月聯準會降息的機率高達90.7%，若聯準會如預期啟動降息，將有助於提振整體風險性資產，延續多頭氣勢。

從市場面觀察，雖然川普針對台灣商品的關稅措施將帶來成本壓力，但對承諾在美投資的企業提供關稅豁免，有助於緩解市場疑慮。AI題材仍為盤面核心主軸，建議操作策略採「選股優於選市」，聚焦具基本面支撐與政策利多的個股。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 期貨交易

延伸閱讀

多項利多加持 台指期盤中翻紅 再創本波新高點

短天期債可攻可守 配置靈活兼顧收益、抗震

台指期 預期震盪走高

台指期 外資樂觀布局

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

大摩調升 AI 鏈四強目標價 這檔升幅超過五成

AI股受惠美國四大雲端服務廠（CSP）對未來展望樂觀，股價表現強勢，摩根士丹利（大摩）於最新報告調升緯穎（6669）、金...

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷...

大量2025年下半年產能滿載

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。