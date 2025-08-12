台指期 外資減碼空單

台北股期雙市昨（11）日同步走升，台指期呈震盪走高格局，早盤向下回測5日均線有撐，隨後在電子、AI族群帶動下，指數再創波段新高，終場上漲209點，收在24,162點，以紅K棒帶下影線作收，與現貨市場正價差26.5點，外資未平倉淨空單減少2,015口至35,575口。

台股昨日開低走高，早盤一度下跌逾百點，隨後AI、ABF載板、金融股等獲買盤進場，加上權王台積電（2330）由黑翻紅，再刷1,195元新天價，類股方面，塑膠上漲4.5%、全場最強，玻璃陶瓷以2.6%緊隨其後，終場指數上漲114點、收在24,135點。

台指期昨日上漲209點收24,162點，三大法人淨空單減少583口至2,266口，其中外資淨空單減少2,015口至35,575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少656口至90口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量相當；周選擇權方面，買賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月第二周的周三結算大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在13,800點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.15上升至1.18，VIX指數下降0.37至20.25；外資台指期買權淨金額0.58億元、賣權淨金額-0.3億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，密切關注本周即將公布的美國通膨數據，若通膨溫和回落，則可望成為多頭再攻的重要催化劑，因此，短線操作建議順勢布局權值與具基本面支撐的族群，並嚴控持股節奏。