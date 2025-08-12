快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

美中關稅續休戰 川普再延長90天寬限期

精技2025年下半年營運升溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

精技（2414）表示，受惠疫後PC換機潮及微軟將停止更新Windows 10作業系統引發購機需求持續，相關業務下半年持續有撐，該公司近年並切入AI伺服器代理市場，即便當下營收占比仍低，惟成長性看俏，預期貢獻將逐步提升。

精技上半年營收139.08億元，年增27.44%；毛利率7.98%，較去年同期略減，主因今年有較多大型專案出貨，該類案子利潤相對較低；營業利益3.65億元，年增52.22%；稅後純益2.57億元、年增36.47%，每股純益1.59元。

展望後市，精技指出，PC汰換周期進入關鍵階段，加上Windows 10將終止支援更新，促使許多企業與個人用戶為了因應資安風險，提前進行設備升級與替換，相關因素預期將持續於2025下半年發酵，對資訊產品通路形成穩定且強勁的需求支撐。

營收

延伸閱讀

教部建置自動弱點掃描平台 4027校提升資安防護

九份扒手猖獗？ 新北觀旅局：警成立專案防範加強宣導

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

統一資訊AI跨出零售揮軍金融圈 首辦金融資安趨勢研討會

相關新聞

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS...

日月光7月業績月增4%

封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

大摩調升 AI 鏈四強目標價 這檔升幅超過五成

AI股受惠美國四大雲端服務廠（CSP）對未來展望樂觀，股價表現強勢，摩根士丹利（大摩）於最新報告調升緯穎（6669）、金...

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷...

大量2025年下半年產能滿載

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。