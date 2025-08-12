精技2025年下半年營運升溫

精技（2414）表示，受惠疫後PC換機潮及微軟將停止更新Windows 10作業系統引發購機需求持續，相關業務下半年持續有撐，該公司近年並切入AI伺服器代理市場，即便當下營收占比仍低，惟成長性看俏，預期貢獻將逐步提升。

精技上半年營收139.08億元，年增27.44%；毛利率7.98%，較去年同期略減，主因今年有較多大型專案出貨，該類案子利潤相對較低；營業利益3.65億元，年增52.22%；稅後純益2.57億元、年增36.47%，每股純益1.59元。

展望後市，精技指出，PC汰換周期進入關鍵階段，加上Windows 10將終止支援更新，促使許多企業與個人用戶為了因應資安風險，提前進行設備升級與替換，相關因素預期將持續於2025下半年發酵，對資訊產品通路形成穩定且強勁的需求支撐。