立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

2025-08-12 01:36