立盈7月營收月增8% 富邦媒7月合併營收月減11%
立盈環保科技（7820）昨（11）日公布7月營收2,776萬元，續創新高，月增8.28%，年增77.34%；前七月營收1.61億元，年增100.89%。
立盈表示，前七月營收顯著成長，主要受惠半導體高階製程持續擴增，帶動其製程中產生的氟化鈣汙泥處理需求。該公司積極提供客戶技術服務解決方案，推升營收持續走高。
【記者彭慧明／台北報導】富邦媒（8454）昨（11）日公告7月合併營收約81.3億元，月減11.8%，年減4.8%；前七月合併營收605.7億元，年減2.44%。
富邦媒旗下momo購物網表示，總體消費趨於保守、市場競爭加劇，不過平台核心品類仍展現韌性，娛樂、票券、3C等品類維持穩健動能，moPlus會員經濟與聯播網廣告效益同步放大，為下半年旺季鋪陳成長動能。
