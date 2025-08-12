喬山上半年每股賺1.28元

喬山（1736）公布上半年合併財報，稅後純益3.88億元、年增152.6%，每股純益1.28元。法人指出，隨著主要客戶積極擴張市場，加上下半年旺季營收動能強勁，全年營運表現有望再創新高。

喬山第2季合併營收123.10億元、年增20%，創單季同期新高，第2季營業利益率達6.8%，較去年同期增加2.8個百分點，較上季提升6個百分點，營業利益達8.3億元，較去年同期增加4.3億元。

不過，第2季受新台幣升值影響，導致認列匯兌損失6億元，致第2季稅後純益僅1.12億元、年減61.6%，每股稅後純益0.37元。

喬山同時公布7月合併營收33.61億元，年增1.4%；累計前七月合併營收262.76億元，年增21.3%，再度刷新同期新高紀錄，主要受惠於併購效益延續及各區域市場穩健成長。

喬山指出，健身器材產業淡旺季分明，隨著營運規模擴大與毛利率提升，喬山目前在淡季亦能穩健獲利。