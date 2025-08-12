大同第2季獲利勁揚五成

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）昨（11）日公布第2季財報，受惠本業電力事業訂單強勁出貨，加上產品組合優化，單季毛利攀上兩年來高點，本業獲利較首季翻倍成長、達7.99億元；歸屬母公司業主淨利4.69億元，季增逾五成，每股純益0.22元，擺脫去年同期虧損陰霾。

大同累計上半年歸屬於母公司業主淨利7.74億元，遠優於去年同期稅後淨損2.13億元，今年上半年每股純益為0.36元，董事會並決議上半年不分派股利。

大同第2季獲利表現亮眼之餘，7月合併營收也繳出好成績、達42.8億元，攀上七年來同期新高，年增2.65%，主因電子代工事業群受惠於美國關稅政策，訂單暢旺，電力事業群7月業績也維持雙位數年成長，目前在手訂單能見度已看到2027年。

展望未來，大同表示，將持續擴大海外布局，以三大策略分散市場風險。首先，將與美國當地經銷商結盟，鎖定連續性訂單，並加速重電廠併購腳步。

其次，深耕日本市場，避免過度依賴單一市場。第三，推動全球市場區域化，建立全球產銷網絡，可在必要時互相支援產能，達到零關稅供貨目標，並大幅降低成本與縮短生產時間，創造差異化競爭優勢。

