興勤搶 AI 電力革命商機

保護元件廠興勤（2428）大咬輝達AI電力革命帶來的大商機，董事長隋台中昨（11）日指出，隨著AI伺服器導入高瓦特數電源趨勢確立，對溫度及壓力感測精準度要求同步提升，為興勤帶來好機會，該公司已針對白金材料溫度、壓力感測需求送樣並開案中，準備大顯身手。

綜觀整體AI應用，隋台中指出，興勤產品包括溫度感測、熱敏電阻、壓敏電阻等各類保護元件，將能應用在AI機櫃、液冷散熱等領域。在整個AI機櫃、液冷散熱中，採用興勤的各項保護元件數量達40至80顆，隨著AI伺服器年複合成長率上看30％，不只推升保護元件用量，更提升保護元件的蘊含價值。

據悉，興勤送樣對象除了既有電源供應商客戶外，也包括伺服器OEM製造商、美系AI晶片大廠。另外，興勤除了供應電流、電壓、溫度等保護元件外，也積極開發高階白金感測元件以及壓力感測元件等，現階段已經送樣給AI伺服器主要電源供應器廠商。

興勤說明，該公司除了供貨給電源供應器大廠，也強化與散熱液冷廠商接洽合作量能，相互配合設計保護元件專案項目，預估2026年開始逐步出貨。

電動車領域方面，隋台中說，大陸市場縮短電動車產品周期壽命，平均售價也明顯下降，長期來看電動車市況仍可期，日本市場的油電混合車款也異軍突起。

就產品各應用比重來看，興勤指出，目前車用占比約15%，電源供應和消費電子應用約42%，預期未來三至五年，AI應用占比可提升到5%至10%。

興勤近年營運穩健成長，公司強調，當前員工平均年資達10年，離職率低於業界平均、團隊穩定性高，同時，近三年來薪資與福利漲幅超過兩成，隨著業務需求增長，正積極尋求電控、機構工程師等人才，預計擴大團隊規模，以支持未來發展。