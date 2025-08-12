快訊

鴻準 挑價內外5%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

鴻準（2354）將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與AI應用。

鴻準7月合併營收155.85億元，創歷史同期新高，月增14.6%，年增99.2%，主要受惠任天堂新款遊戲機Switch 2熱銷的帶動，累計今年前七月合併營收868.06億元，為同期最佳，年增187.7%。鴻準11日跳空大漲，早盤隨即攻上漲停，終場大漲9.94%或6.9元，收上76.3元，成交量達90,155張，外資單日買超19.28億元。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上認購權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

鴻準 權證

