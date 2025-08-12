快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

聖暉*（5536）昨（11）日漲2.2%站上600元大關作收。法人指出，聖暉*2025年上半年獲利創同期新高，在手訂單達460億元，刷新歷史紀錄，將投資評等上調至「買進」。

法人分析，對聖暉*營運持正向樂觀看法，受惠AI應用熱潮，帶動半導體、PCB與雲端服務大廠加碼投資，推升接單動能。多元產業專案需求穩健，台灣與東南亞市場仍為成長亮點。聖暉持續深化垂直與水平資源整合，擴大海外布局，並計劃於2025年底進軍美國市場，已獲多家美系與台系客戶青睞，預期2026至2027年美國營收占比將明顯提升。

權證發行商建議可挑選價內外15%以內、剩餘天數超150天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

