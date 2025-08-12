大摩調升 AI 鏈四強目標價 這檔升幅超過五成

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
AI示意圖。（路透）

AI股受惠美國四大雲端服務廠（CSP）對未來展望樂觀，股價表現強勢，摩根士丹利（大摩）於最新報告調升緯穎（6669）、金像電、京元電子、雙鴻等四檔AI供應鏈目標價，以調幅來看，金像電大升逾五成，最為看好；另外，評等方面，除雙鴻維持「中立」以外，其餘皆給予「優於大盤」。

目標價方面，大摩將金像電從310元大升至480元；緯穎由3,150元調升至3,500元；京元電子則是從138元調升至158元；雙鴻從550元上調至630元。

大摩表示，金像電受惠AI伺服器與網通的強勁需求，儘管產能受限，但持續調整台灣與蘇州的產品組合，以滿足高端ASIC伺服器及網通PCB需求。第3季整體產能價值輸出進一步提升，同步推升下半年營運，8月、9月有望繳出亮眼表現。

緯穎方面，大摩指出，受惠ASIC成長動能將持續強勁，預期第3季營收將達2,418億元，季增10%、年增147%，雖然一般伺服器可能會持續下滑至年底，但ASIC伺服器動能，加上GB200伺服器機架與運算模組的放量，可抵銷影響。

另外，緯穎母公司緯穎正為新一代AI伺服器的試產與測試進行必要的基礎設施升級，意味緯穎將成為輝達的重要合作夥伴。雖然在 GB200、GB300世代，緯穎未能獲得具規模的機架訂單，但在下一代產品中可能會有所改變。

京元電子部分，大摩認為，京元電獨占客戶現世代XPU B系列，並取得其次世代XPU R系列絕大部分訂單，根據AI供應鏈追蹤，次世代XPU R系列的樣品晶片將於第3季末或第4季初交付，另外，因應強勁AI需求，2025年資本支出再提高至370億元，未來展望樂觀。

最後，大摩指出，雙鴻方面，今年營收小幅下調，主因匯率影響，加上GB300伺服器相關液冷產品，最快可能要到第4季才會開始出貨。

