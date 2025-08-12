快訊

欣興、南電 押寶逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

資金積極進場，台股昨（11）日黑翻紅，終場加權指數收漲114點，收在24,135點，再創波段收盤新高。盤面上，欣興（3037）、南電（8046）等領銜大漲，成為亮點。

發行券商指出，看好ABF後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

欣興7月營收113.11億元，月成長3.5%，年成長12.5%，為近32個月新高，連續兩個月呈現月增以及年增；累計前七月營收為738.67億元，年增14.8%。

展望第3季營運，公司管理階層表示目前消費性及NB產品需求平淡，且上半年已因應關稅提前拉貨，AI相關產品如HDI、RPCB及ABF需求暢旺，惟受制於Nittobo獨供的Low CTE玻纖布供給吃緊，預估第3季ABF出貨量與第2季相當。

法人指出，欣興HDI產線過去70%集中於手機及NB等消費性電子產品，為了避免淡旺季造成營運波動，近年陸續轉向AI、Gaming以及Memory module，未來也將切入光通產線，看好將帶動獲利表現。

南電7月營收36.2億元，月成長15.9%，年成長15.8%；累計前七月營收為216.61億元，年增18.07%。法人看好，ABF載板第3季預估將季增5~10%，主因400G/800G網通交換器相關需求穩定成長，訂單能見度持續提升。

權證發行商建議，看好欣興、南電可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

營收 欣興

