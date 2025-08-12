中國信託證挺 AI 權證

全球市場受到關稅政策及地緣戰爭影響，後續變化仍難以捉摸。展望下半年股市，AI族群概念股預期將持續火熱，中國信託證券持續著重於發行以AI相關個股為標的之權證，並增加指數類與各類資產ETF如債券、黃金與原油等標的權證，讓投資人參與全球市場各種交易機會。

中國信託證券衍生性商品部副總簡新桓表示，上半年的市場因關稅戰一度崩跌後，整體槓桿交易市場大幅地萎縮，下半年隨美股重拾歷史新高，市場動能也逐步提升，預估全球政經市場仍將圍繞關稅貿易戰、AI產業及美國聯準會是否降息等議題，中國信託證券持續分析市場投資人喜好之標的條件，設計發行相關權證，讓各類投資人針對熟悉的標的，除使用零股交易方式或各類ETF參與外，亦能將權證納入考量。

權證是一種具有槓桿效果卻非保證金交易的有價證券商品，適時適宜的買賣可透過槓桿放大獲利倍數。

策略上，簡新桓指出，權證商品一直以來都是低資金門檻好入手的一項商品，但因權證商品特性與標的現貨差異甚大，倒是與選擇權商品相似，導致從未買賣過衍生性金融商品的投資人入手後，因不熟悉商品特性可能發生持有權證後之價格走勢不如心中預期的現實落差，如採和現貨相同的買進長期持有策略，由於權證的時間價值會逐日流失，長期持有成本較高獲利反而不易，投資人必須掌握權證商品交易訣竅，才能有效利用權證槓桿特性獲利。

中國信託證券持續與公會、媒體等進行投資人教育宣導等，讓權證新手能更了解權證交易特性，建議投資人買進前應依預計持有期間長短及對標的現貨變動幅度來篩選權證。

如預期將持有一段時間等待，建議可選擇長天期權證，如預期短線標的現貨股價就將爆發，建議依預計漲幅來篩選價外程度，來達到最佳參與現股漲跌幅的效果。