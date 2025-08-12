日月光7月業績月增4%
封測大廠日月光投控（3711）昨（11）日公布7月合併營收515.42億元、月成長4.1%，年減0.1%，為三個月來最佳，推動今年前七月合併營收年增8%至3,504.45億元，為同期次高。
法人預期，日月光投控今年在AI、HPC接單動能強勁效應下，全年業績有機會挑戰雙位數成長，且明年營運再戰新高。
若以美元計價，日月光投控7月合併營收17.69億美元、月成長6.5%、年增11.2%，顯示新台幣升值效應下，新台幣營收成長幅度放緩。以產品線細分來看，日月光投控的封裝測試及材料（ATM）等相關業務營收317.83億元、月增3.6%，年增15.8%，顯示AI、HPC帶來強勁訂單成長動能。
展望本季，日月光投控先前法說會預期，第3季合併營收以美元計價有機會季增12%~14%，若以新台幣兌美元匯率29：1計算，新台幣單季合併營收將增6%~8%。
