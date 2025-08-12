嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成
因業外匯損衝擊，嘉澤（3533）昨（11）日公布第2季稅後純益7.49億元，季減67%，年減66.5%，每股純益（EPS）為6.72元。嘉澤累計今年上半年稅後純益30.24億元，年減29.7%，EPS為26.94元。
嘉澤有70%營收是美元，雖然部分可自然避險，但還是有影響，由於下半年匯率波動趨穩，預期業績緩步回升。展望下半年，法人預估，嘉澤下半年營收將逐季成長，第3季溫和成長，第4季可望有近雙位數季增動能。
法人預期，包括桌機與伺服器現行DDR4插槽滲透率已近尾聲，英特爾與超微（AMD）全面搭載DDR5的平台會加速滲透，加上PCIE Gen6升級潮，以及伺服器電源線材等挹注，預期嘉澤明年營收將重回雙位數成長。
