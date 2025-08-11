帆宣財報／上半年獲利12億元、EPS 6.36元 近二年同期新高

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

帆宣（6196）董事會11日通過今年第2季財報，單季合併營收121.97億元，季減8.1%，年減20.9%。毛利率11.36%，分別季增0.34及年增3.65個百分點。稅後純益3.96億元，季減55.4%，年增6.9%；每股稅後純益1.95元。

帆宣累計今年上半年合併營收254.58億元，年減15.2%。毛利率11.18%，年增3.78個百分點。稅後純益12.85億元，年增49.7%；EPS 為6.36元，獲利表現來到近二年同期新高。

帆宣收斂海外業務，朝專注於化學供應系統策略，以衝刺毛利率。帆宣表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已在大家協力下排除，因此今年篤定獲利會較去年交出成長的佳績。以帆宣在手訂單站上770億元的高檔，今年營收雖不成長，但獲利將會較去年攀升。

帆宣累計今年前七個月合併營收291.92億元，年減16.4%。昨天股價下跌2.5元，成交量1,926張，收216.5元。

帆宣 營收

