致新法說會／估計本季業績小幅增減 重點是下半年的終端需求
電源管理IC廠致新（8081）於11日召開法說會，展望第3季，該公司保守預估，營收可能落在22億至23.5億元，約是些季減2.1％到季增4.5％的局面。致新董事長吳錦川表示，上半年客戶應有提前拉貨，目前客戶尚未與其討論關稅相關事宜，還要等關稅的情況定案，現在只能靜觀其變，重點還是下半年的終端需求。
吳錦川認為，美國實施這些關稅，真正影響最大是美國物價，會反映並上升，其他國家也難免受到影響。
致新第2季合併營收為22.48億元，季增4.1％、年增9.1％，但受到新台幣升值影響，業外虧損1.62億元，歸屬母公司業主淨利為3.16億元，季減23.2％，年減13.6％，每股純益為3.69元。
致新上半年合併營收為44.06億元，年增10.2％，歸屬母公司業主淨利為7.29億元，年減2.1％，每股純益為8.51元。
