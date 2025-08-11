日月光投控7月營收515.42億元 歷年同期第三高

日月光投控(3711)今日公布2025年7月合併營收515.42億元，月增4.1% ，為歷年同期第三高，年減0.1%；今年前七月營收3504.45億元，年增7.95%。法人預估日月光本季合併營收可望季增中個位數。

若以美元計算，日月光今年7月營收17.69億美元，月增6.5%、年增11.2%。其中封裝測試及材料營收317.83億元，月增3.6%、年增15.8%。若以美元計算，7月營收10.91億美元，月增6.0%、年增29.0%。

日月光稍早表示，今年第2季先進封測需求強勁，產能滿載，但整體封測事業仍受匯率影響，導致毛利率表現低於預期。展望本季營運，預估台幣營收季增6~8%，符合預期，但封測事業持續受到匯率逆風影響，以及前期研發及量產的成本提高，毛利率持續下滑至約21%，遠低於長期毛利率目標區間25~29%。

日月光預估明年先進封測產能吃緊，今年資本支出將提高至30億美元，今年下半年擴充機台，可望挹注明年營收動能，另外在匯率及前期成本因素消失下，明年下半年封測事業毛利率有機會回升到長期目標25~29%，每股獲利重回一個股本以上。