神達財報／第2季EPS 1.23元 營業利益再創新高
神達（3706）11日公布今年第2季財報，營業利益再創新高紀錄，稅後純益14.87億元，季增10.8%、年增34.28%，創單季歷史第三高，每股純益（EPS）為1.23元。
神達今年第2季營收266.24億元，季增12.5%、年增103.11%，毛利率10.72%，季減1.03個百分點、年減2.23個百分點，營業利益12.52億元，季增1.04%、年增185%，續創歷史新高紀錄，營益率4.7%，季減0.54個百分點、年增1.35個百分點，單季稅後純益為單季歷史第三高，而前兩次神達獲利高峰主要是因業外收益大增所致。
累計神達今年上半年營收502.89億元、年增120.93%，營業利益24.92億元、年增403.43%，毛利率11.2%、年減2個百分點，營益率4.96%、年增2.79個百分點， 稅後純益28.29億元、年增57.25%，每股純益2.34元。
神達指出，營運成長主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長。
