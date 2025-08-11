竹陞財報／上半年獲利1.33億元 EPS 5.73元、賺逾半個股本創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體智動化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會11日通過今年第2季財報，單季合併營收1.8億元，季增21.5%，年增79%，為單季歷史新高。毛利率62.45%，分別季減2.57及年增7.66個百分點。稅後純益7,024.3萬元，季增12.2%，年增117.7%；每股稅後純益3.3元，獲利來到單季史上新高。

竹陞科技累計今年上半年合併營收3.28億元，年增88.8%，創史上同期新高。毛利率63.64%，年增8.23個百分點，為史上同期次高。稅後純益1.33億元，年增166.3%；每股稅後純益5.73元，獲利表現雙雙來到史上同期新高。

竹陞科技表示，持續優化成本與費用控管機制，儘管全球市場仍受匯率波動與關稅議題等不確定因素影響，經營團隊將秉持專注本業、採取穩健策略，並進行滾動式調整，致力創造最佳報酬與永續成長動能。

竹陞科技今天股價維持平盤，成交量686張，收488.5元。

