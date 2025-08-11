信立財報／上半年EPS 8.51元 年增112.7%

信立（4303）11日公告第2季財報，第2季營業毛利達0.57億元，季增103.8％、年增421％，唯業外認列其他帳上金融評價損失，使得單季營運表現虧損，累計2025年上半年稅後淨利則為6.71億元，年增123.4%，每股純益為8.51元， 年增112.75%。

另該公司並自結7月損益，7月單月未實現之投資評價變動已回沖轉正，且單月已完全彌補第2季帳面虧損，同時公司仍持續推進核心本業營運規模放大。

信立表示，第2季受惠於集團上下游協同效應與高附加價值產品滲透率提升的雙重推動下，信立與子公司普大應材齊力搶攻歐美運動品牌、美系精品包等市場訂單，充分發揮從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，創造公司第2季來自乾式、濕式PU合成皮、榔皮出貨增，展現公司本業獲利表現持續精進的成績。

信立亦同步公告7月合併營收為0.92億元，月減7.06％、年增579.38％，累計2025年1至7月營收達5.95億元，年增384.65％，成長動能主要來自運動品牌對仿真皮革與金屬色運動鞋、休閒服飾的需求持續升溫，加上高機能應材與永續材料在客戶端的滲透率不斷提升，帶動客戶的拉貨力道提升，為下半年營運再加溫奠定穩固基礎。

展望第3季，信立維持審慎樂觀看法。信立將以「產能精進 × 材料創新 × 版圖拓展」為核心推進策略，一方面，加速製程智慧化與減碳升級，提升單位產能效益與產品一致性；另一方面，深化高機能應材與永續材料的開發，擴大在智慧穿戴、運動用品及高端家居等應用市場的布局。在全球運動與休閒市場需求仍處成長軌道下，乾式PU、濕式PU及榔皮等產品在主要品牌與新興客戶的訂單維持穩定，將持續支撐信立下半年的營運表現。

此外，信立將靈活運用資產與資本市場工具，搭配策略性投資、技術聯盟及上下游協作，擴充多元化供應鏈並提升市場反應速度，藉由產品組合優化與市場滲透率提升，預期將形塑更具韌性的成長曲線，並在全球永續與機能化趨勢下，持續為股東、客戶與合作夥伴創造長期穩定價值。