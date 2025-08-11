毅嘉因這個題材發酵 股價亮燈鎖漲停

毅嘉（2402）11日股價開高走高亮燈漲停，漲停價45.85元攀本波反彈高峰。由於該公司機器人產品線已出貨軟板模組，並打件給美系及陸系客戶，機構件也將量產出貨，吸引買盤大舉追捧，催動股價強勢表態。

根據市場調查指出，全球機器人市場年產值，預估將從 2024年的1,200億美元，一路增加至2030年的3,111億美元，年複合成長率（CAGR） 達 17.2%。

法人指出，毅嘉技術可提供機器人關節的機電整合、皮膚矽膠、軟板等零組件，透過直接整合提供客戶一站式購足的方便性，也可以增加與客戶的黏著度。

毅嘉的營運目標是成為一站式智能系統方案供應商，產品應用搶搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

隨機器人展即將於20日登場，毅嘉挾相關機器人題材發酵與出貨利多，吸引買盤蜂擁進駐，拉動股價強勢表態，創波段反彈高峰。

事實上，法人看好毅嘉多項動能齊發，獲利仍具上修空間，動能包含：車用模組化出貨帶動量增價漲、散熱及光通高毛利產品線出貨量能放大、機器人產品客戶布局積極，拉貨動能強勁等。