致新：客戶提前拉貨 第3季營收恐低於季節水準
電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，上半年客戶應該有提前拉貨，可能影響下半年季節性成長較傳統水準差，預期第3季營收將約新台幣22億至23.5億元。
致新下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。致新第2季營收22.48億元，季增4.18%，毛利率維持在41%水準，受業外損失1.62億元影響，歸屬母公司淨利3.17億元，季減23.22%，每股純益3.69元。累計上半年歸屬母公司淨利7.29億元，每股純益8.51元。
吳錦川說，觀察客戶上半年應該有提前拉貨情況，可能影響下半年季節性成長較傳統水準差，第3季營收將約22億至23.5億元，毛利率將滑落到36%至40%水準。
吳錦川表示，隨著關稅稅率陸續確定，電子產品供應鏈會制定應對策略。預期關稅最大影響應是美國物價，可能造成物價上升。
針對車用產品發展，吳錦川說，汽車數量成長不高，不過，致新的市占率仍低，預期相關業績可望維持成長趨勢。
