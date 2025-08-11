立積下半年展望仍樂觀 盤中漲逾7%
IC設計廠立積（4968）第2季本業轉盈，優於市場預期，且下半年展望仍算樂觀，11日股價於盤中一度漲逾7％。
立積第2季業績季增逾一成，毛利率提升到35.4％，營業利益轉正，惟業外虧損，因此單季小虧，每股淨損0.32元，上半年每股淨損0.04元。
法人認為，立積WiFi 7產品業績持續增長，占整體業績比重已在一成以上，下半年是歐美市場旺季，WiFi 7相關出貨有機會持續增加，本季業績有望維持成長態勢。
