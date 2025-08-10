大摩：預期TV產品價格跌幅收斂 面板雙虎 評等中立

外資摩根士丹利（大摩）證券於最新報告中表示，隨電視面板價格跌幅預期收斂，短期市場對面板類股態度將有所改善，其中主因品牌廠將為接下來的促銷活動採購面板，面板雙虎的群創（3481）、友達有望受惠，目前仍維持「中立」評等，目標價分別為11.5元、12.5元。

隨時序進入消費旺季，將有多個促銷檔期，包括10月黃金周、中國大陸的雙11活動、及美國／歐洲的年終檔期等有望帶動採購。大摩表示，預計8月電視面板價格將月減0.3%，主流尺寸32吋、43吋、55吋、65吋與75吋電視面板分別為，持平、持平、下跌 0.7%、下跌 0.5%與下跌0.4%，優於先前預估的月減1%至2%。

大摩指出，由於先前提前拉貨的效應逐漸消退，以及中國大陸以舊換新計畫影響減弱，電視品牌採購態度偏保守，導致第2季整體電視面板出貨量季減9%。但觀察庫存過剩已消化、關稅問題逐步緩解，品牌廠的採購正在回歸正常，預計第3季度整體電視面板出貨量將較前一季度小幅成長，有助於提升面板廠的議價能力並減輕價格壓力。

大摩指出，2025年第3季面板產能利用率預計達80%至85%，根據調查顯示，受惠於電視面板出貨量的溫和改善，面板廠產能利用率在2025年第3季可能略為上升，高於第2季的75%至80%。

不過大摩仍提醒，由於預期8月電視面板價格跌幅將收斂，市場對於面板類股情緒可能有所改善，畢竟面板廠持續多元布局，商品型顯示器仍占其營收大宗，但價格何時能反彈仍缺乏明確可見度，後續仍需持續觀察。

台廠方面，大摩表示，群創與友達過去幾年積極朝車用子系統、工業／商用顯示與系統整合等領域多元化發展，並已開始見到成效，但其主要營收來源仍集中於標準型面板業務。