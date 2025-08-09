台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電8日公布今年7月營收3,231.6億元。路透
受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電（2330）昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%，為歷史次高、同期新高，優於預期。台積電前七月營收首度突破2兆元關卡，達2兆962.1億元，年增37.6%，為同期新高。

台積電先前召開法說會，預估第3季美元營收318億至330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3%至7%區間，毛利率55.5%至57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電近六個月營收
台積電下半年營運動能仍是來自AI應用成長，台積電先前已看好，今年AI加速器營收可望倍增，並預期2024年起未來五年年複合成長率將達44%至46%水準。

近期美國對半導體進口關稅初步方向釋出，美國總統川普日前宣布半導體關稅100%以及在美國投資的企業如台積電可豁免，外界認為，半導體關稅最壞情況可能利空出盡，隨資金回補買超，激勵台積電股價7日收盤一度創新天價達1,180元，昨天收1,175元，下跌5元，三大法人同步賣超。

雖然台積電半導體關稅可望豁免，不過，受到美國對等關稅衝擊半導體景氣，法人估計，消費應用下半年轉趨保守，包含電腦與智慧機換機潮與耶誕購物表現恐不如預期，台積電今年第4季美元與新台幣營收恐皆季減，雖仍優於去年同期，但將是近十年來，首見第4季旺季表現不如第3季，也反映消費電子產品受關稅干擾下，連動半導體需求。

法人分析，台積電終端應用來看仍有約近四成屬於消費領域，雖然占比六成的非消費應用的AI與高速運算（HPC）可望續強，但其餘消費應用全數受到關稅與景氣變化干擾，將使第4季旺季成長力道趨緩，甚至無法再創新高。

台積電先前7月法說會上董事長暨總裁魏哲家表示，若以美元計，台積電2025年全年的美元營收展望預計成長約30%，較先前4月法說會已上修。當時他提到，主要是3奈米和5奈米技術的強勁需求以及HPC成長。

台積電 新台幣

