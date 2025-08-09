半導體後市 高盛按讚台積電
美國總統川普拋出半導體100%關稅政策後，高盛證券最新台灣半導體產業報告解讀，這可以化解市場風險的疑慮，台積電（2330）、環球晶有機會藉此在人工智慧（AI）熱潮下逆勢拉抬估值；至於聯電與世界先進則仍待進一步觀察，後續政策細節將成為觀察重點。
美國總統川普日前宣布關稅政策後，高盛認為，儘管該政策仍待進一步細節與正式公告，但對台灣半導體產業已釋出初步正向訊號，而台積電與環球晶因已於美國設有營運據點，且持續擴大投資，符合豁免資格。
高盛科技產業分析師呂昆霖表示，此舉不僅有助強化兩家公司在美國市場的競爭優勢，也將成為吸引美系客戶尋求具成本效益在地供應鏈的關鍵。
市場近月來對半導體關稅不確定性有所疑慮，導致相關類股面臨評價壓力。隨著豁免條款浮現，市場對台積電與環球晶的憂慮可望大幅減輕，估值壓力亦有望獲得舒緩。
呂昆霖指出，儘管全球AI概念股近期漲勢凌厲，台積電股價表現相對落後，部分原因在於投資人對地緣政治與政策風險仍抱持疑慮，使其漲幅不如SK海力士、輝達、博通等AI指標股。
