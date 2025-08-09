台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電（2308）昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動。台達電昨天在三大法人同步買超力拱下，收新天價637元，上漲14元，市值達1.65兆元，改寫新猷。

台達電董事長鄭平日前在法說會中表示，「今年只有AI好」，由於美國大型CSP（雲端服務供應商）資本支出持續，看好下半年營運優於上半年。

台達電近六個月營收

他強調，台達電在AI資料中心電源產品線很齊全，從機櫃內（機櫃╱板子）到資料中心外面都有解決方案，散熱方面，主要在機櫃內╱板子上，在機櫃內的液冷對氣冷散熱，台達電市占率非常高，至於全液冷散熱牽涉到基礎建設的變動，「看起來沒有那麼快。」

隨著AI資料中心電源與散熱新產品出貨放量，第2季台達電來自伺服器電源營收占比22%，散熱占比5%。台達電累計今年前七月營收2883.51億元，年增24.25%。

昨天三大法人同步買超台達電，累計7月以來，三大法人買超台達電逾5萬張，其中，外資買超3.64萬張，是推升台達電股價市值攻頂最大推手，台達電市值日前一舉超車廣達，位居台股第四大，僅次於台積電、鴻海、聯發科。

法人看好，台達電受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下最大受惠者。特別是電源櫃的出現，更可提升系統能源效率4~5個百分點至92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。

其中，台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8-1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用。輝達（NVIDIA）則已宣布將自2027年開始導入800V HVDC架構。

法人看好，台達電在GB200、GB300系列AI伺服器中斬獲良多，今年下半年GB200備貨動能強勁。