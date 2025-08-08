廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達（2382）昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領域的領先地位，加上積極的產能擴張與策略性合作，未來營收具備顯著成長潛力。

廣達累計今年前七個月營收站上兆元大關，達1.15兆元，年增65.6%，為同期新高。AWS、微軟等全球主要CSP上修2025年資本支出預測，將大量資源投入AI與資料中心基礎建設。以AWS為例，預計到2039年前在台投資將逾50億美元，將催生新一波AI建置潮，廣達為其GB200 AI伺服器主要操刀者，受惠大。

廣達營收

廣達先前指出，市場整體需求不變，拉貨狀況與訂單皆穩健，看好今年營運逐季往上，下半年營運優於上半年，預期今年AI伺服器出貨呈三位數成長，通用型伺服器則有兩位數成長。

廣達將在8月12日舉行法說會，公布第2季財報，並釋出下半年展望。廣達7月筆電出貨400萬台，月減20%，年增 17.65%。廣達指出，由於6月適逢季底拉貨效應，動能較強，墊高基期，因此，7月筆電出貨呈現月減。

外界認為，輝達（NVIDIA）GB300伺服器設計與GB200差異不大，預計本季是新舊產品轉換期，GB300有望小量出貨，第4季逐步爬升，廣達全年AI伺服器營收將維持三位數成長目標，動能有望延續至明年，GB300將是法說會關注焦點之一。

法人指出，廣達未來將以AI伺服器作為主要成長引擎，2025年營收預計年增逾三位數，AI伺服器占整體伺服器比重將超過七成，帶動全年整體營收年增約51%。筆記型電腦業務比重將持續下降，反映市場需求調整，而公司靈活的全球製造與產業佈局則有助因應關稅與成本挑戰。

展望2026年，AI伺服器營收占比將進一步提升，法人預期，雖毛利率可能受稀釋，但仍是主要獲利動能。隨著AI伺服器需求持續上升，2025至2026年間廣達整體營收與獲利將穩步成長，亦計畫加大在AI伺服器技術研發與人才招募的投資，視其為未來發展的關鍵支柱。

在產品策略上，廣達將聚焦高階AI伺服器與高毛利車用電子產品，逐步退出低毛利領域，以優化產品組合並提升獲利結構。雖全球市場仍面臨關稅與匯率波動等不確定性，法人普遍維持對廣達未來營運的樂觀看法，認為高階伺服器銷量將逐季成長，成為營收的核心驅動力。