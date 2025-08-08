快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
廣達8日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高。聯合報系資料照
廣達（2382）昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領域的領先地位，加上積極的產能擴張與策略性合作，未來營收具備顯著成長潛力。

廣達累計今年前七個月營收站上兆元大關，達1.15兆元，年增65.6%，為同期新高。AWS、微軟等全球主要CSP上修2025年資本支出預測，將大量資源投入AI與資料中心基礎建設。以AWS為例，預計到2039年前在台投資將逾50億美元，將催生新一波AI建置潮，廣達為其GB200 AI伺服器主要操刀者，受惠大。

廣達營收
廣達先前指出，市場整體需求不變，拉貨狀況與訂單皆穩健，看好今年營運逐季往上，下半年營運優於上半年，預期今年AI伺服器出貨呈三位數成長，通用型伺服器則有兩位數成長。

廣達將在8月12日舉行法說會，公布第2季財報，並釋出下半年展望。廣達7月筆電出貨400萬台，月減20%，年增 17.65%。廣達指出，由於6月適逢季底拉貨效應，動能較強，墊高基期，因此，7月筆電出貨呈現月減。

外界認為，輝達（NVIDIA）GB300伺服器設計與GB200差異不大，預計本季是新舊產品轉換期，GB300有望小量出貨，第4季逐步爬升，廣達全年AI伺服器營收將維持三位數成長目標，動能有望延續至明年，GB300將是法說會關注焦點之一。

法人指出，廣達未來將以AI伺服器作為主要成長引擎，2025年營收預計年增逾三位數，AI伺服器占整體伺服器比重將超過七成，帶動全年整體營收年增約51%。筆記型電腦業務比重將持續下降，反映市場需求調整，而公司靈活的全球製造與產業佈局則有助因應關稅與成本挑戰。

展望2026年，AI伺服器營收占比將進一步提升，法人預期，雖毛利率可能受稀釋，但仍是主要獲利動能。隨著AI伺服器需求持續上升，2025至2026年間廣達整體營收與獲利將穩步成長，亦計畫加大在AI伺服器技術研發與人才招募的投資，視其為未來發展的關鍵支柱。

在產品策略上，廣達將聚焦高階AI伺服器與高毛利車用電子產品，逐步退出低毛利領域，以優化產品組合並提升獲利結構。雖全球市場仍面臨關稅與匯率波動等不確定性，法人普遍維持對廣達未來營運的樂觀看法，認為高階伺服器銷量將逐季成長，成為營收的核心驅動力。

台積電前7月營收 首突破2兆

台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用...

台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI...

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領...

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

華碩昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%...

亞翔7月營收月跳增18%

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%...

