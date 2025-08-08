緯創前七月營收超越去年全年水準

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

緯創（3231）昨（8）日公布7月營收1,917.25億元，為同期新高，月減8.3%，年增122.4%。緯創累計今年前七個月營收突破兆元關卡，達1.089兆元，年增92.7%，並超越2024年營收1.049兆元。

緯創7月筆電出貨量200萬台，月減40萬台，桌上型電腦出貨量75萬台，月增5萬台，液晶螢幕出貨75萬台，與上個月持平。

緯創維持第3季筆電出貨將持穩第2季的看法。市場推估，由於7月季初已有不錯的出貨水準，預期第3季筆電有機會較上一季小幅增加空間，將優於原本預估的季持平。

在AI伺服器方面，由於新舊平台的轉換相較過往順暢許多，緯創7月已開始出貨新平台產品，後續出貨動能有望逐步放大，公司維持出貨逐季增溫的預期。

法人認為，AI伺服器是緯創的主要成長引擎，與戴爾（Dell）、亞馬遜AWS合作，使其在2025年取得顯著營收貢獻。法人看好緯創在美國企業客戶的GB200、GB300專案及新獲批的H20均有進展，並已為下一代AI伺服器做好準備，可望帶動2025與2026年的營收及每股純益成長。

在美國製造方面，緯創在5月時公告，擴大美國投資金額，預計斥資逾11億美元（逾新台幣330億元），用以增資美國子公司與擴廠，成為美國總統川普上任以來，在美國投資金額規模最大的台灣電子代工廠。

緯創總經理暨執行長林建勳先前指出，雖然美國關稅、貿易環境充滿變數，目前客戶訂單皆依計畫進行，尚未出現實質調整情況。

緯創 美國 營收

台積電前7月營收 首突破2兆

台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用...

台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI...

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領...

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

華碩昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%...

亞翔7月營收月跳增18%

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%...

