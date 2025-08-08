緯創前七月營收超越去年全年水準

緯創（3231）昨（8）日公布7月營收1,917.25億元，為同期新高，月減8.3%，年增122.4%。緯創累計今年前七個月營收突破兆元關卡，達1.089兆元，年增92.7%，並超越2024年營收1.049兆元。

緯創7月筆電出貨量200萬台，月減40萬台，桌上型電腦出貨量75萬台，月增5萬台，液晶螢幕出貨75萬台，與上個月持平。

緯創維持第3季筆電出貨將持穩第2季的看法。市場推估，由於7月季初已有不錯的出貨水準，預期第3季筆電有機會較上一季小幅增加空間，將優於原本預估的季持平。

在AI伺服器方面，由於新舊平台的轉換相較過往順暢許多，緯創7月已開始出貨新平台產品，後續出貨動能有望逐步放大，公司維持出貨逐季增溫的預期。

法人認為，AI伺服器是緯創的主要成長引擎，與戴爾（Dell）、亞馬遜AWS合作，使其在2025年取得顯著營收貢獻。法人看好緯創在美國企業客戶的GB200、GB300專案及新獲批的H20均有進展，並已為下一代AI伺服器做好準備，可望帶動2025與2026年的營收及每股純益成長。

在美國製造方面，緯創在5月時公告，擴大美國投資金額，預計斥資逾11億美元（逾新台幣330億元），用以增資美國子公司與擴廠，成為美國總統川普上任以來，在美國投資金額規模最大的台灣電子代工廠。

緯創總經理暨執行長林建勳先前指出，雖然美國關稅、貿易環境充滿變數，目前客戶訂單皆依計畫進行，尚未出現實質調整情況。