經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

華碩累計今年前七個月集團營收3,905.7億元、年增24.4%。華碩將會在13日舉行法說會，屆時將會公布上半年財報及釋出下半年度展望。

宏碁在匯率影響及上半年提前拉貨PC後，致使今年7月營收驟降，月減23%。宏碁7月營收220.6億元，月減23%，受到匯率影響年減5.9%（以美金計年增4.8%）；累計前七月營收1,499.3億元，年增0.3%。

和碩昨日也公布7月營收771億元，月減2%、年減20%，為近一年新低，主要因消費性電子業務下滑所致。

和碩累計今年前七個月營收6,168.7億元，年增2.7%；展望本季，和碩預期消費性電子業務動能仍優於去年同期。

和碩將於13日召開法說會公布第2季財報。

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

