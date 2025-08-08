艾美特財報／結束連三季虧損 第2季獲利轉正、EPS 0.94元

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

家電品牌艾美特-KY（1626） 8日召開董事會，公布2025年上半年財報。受惠於風扇銷售，艾美特成功結束連三季虧損，於第2季轉虧為盈。第2季稅後淨利1.4億元，相較去年同期虧損0.63億元，成功轉正，每股盈餘0.94元。累計上半年稅後淨利0.76億元，相較去年同期虧損0.66億元，由虧轉盈，每股盈餘0.51元。

營收方面，第2季營收30.6億元，季增52.4%，年減7.5%。累計上半年營收50.7億元，年增15.7%。上半年毛利率維持在20%，與去年同期持平，顯示公司獲利能力穩定。艾美特表示，今年整體表現將優於去年，將維持「樂觀保守、穩健成長」的基調。

艾美特指出，目前已進入風扇季末，電暖器則開始準備出貨。隨著2025年中國大陸市場經濟逐漸回穩，消費力也緩慢恢復，帶動上半年風扇季表現不俗，使營收微幅成長，毛利回穩。不過，公司也強調，整體狀況仍須在下一季繼續維持，才能確保全年表現。

在事業布局方面，艾美特透露，數年前跨足的新風事業部，該安裝型空氣循環系統目前營收已超過新台幣2億元。去年公司正式跨入非家用風扇領域，開始為中國大陸製造代工工業及商業風扇，包括大型冰冷扇等，成功跨出家用電器產品範疇。公司並計畫今年評估新的產品項目，如個人化電器，以增加營收機會。

至於不動產租賃業務，艾美特表示，受中國大陸房地產不景氣影響，尤其深圳房價整體下滑逾三成，但已簽約的租賃公司出租率仍逾七成。去年租金收入約新台幣7,000萬元，預計今年租金增加幅度不大，將在去年的基礎上穩定獲取租金利益。

