敦泰第3季展望樂觀 天鈺拚下半年營收持平上半年

IC設計廠天鈺（4961）與敦泰（3545）昨（8）日召開法說會，天鈺董事長林永杰表示，力拚下半年營收持平上半年。敦泰董事長胡正大則指出，對本季抱持較樂觀態度，業績應可保持成長態勢。

天鈺第2季毛利率28.63%，季減0.68個百分點，歸屬母公司業主淨利3.17元，季減19.6%、年減46.6%，每股淨利2.62元。上半年歸屬母公司業主淨利7.11億元，年減27.2%，每股純益5.88元。外界推估，如果天鈺上、下半年營收規模相當，全年業績將比去年略增。

針對半導體關稅影響，林永杰認為，公司出口美國的比例非常少，但部分供應商可能跟美國有合作關係，將共同討論未來如何因應。

敦泰第2季毛利率25.1%，季減1.8個百分點，淨利7,700萬元，季減55.1%、年減27.7%，每股淨利0.36元。上半年歸屬母公司業主淨利2.48億元，年增11.3%，每股純益1.16元。

胡正大表示，敦泰本季不管是手機或非手機業務，出貨依然看好，手機方面較偏向中高階智慧手機，而在非手機方面，主要聚焦平板與汽車應用產品。