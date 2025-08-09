技嘉營收 寫最強7月

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
技嘉。記者吳康瑋／攝影

技嘉（2376）昨（8）日公布7月營收276.9億元，為同期新高，月增8.8%，年增45.5%。

技嘉累計今年前七個月營收1,957.04億元，年增32.1%。技嘉已成功取得多家客戶訂單。其中，日本客戶Datasection Inc.日前公告下單採購技嘉旗下技鋼，供應625台搭載輝達（NVIDIA）B200的AI伺服器，預計於7至8月交貨，將用於大阪的SuperCluster叢集式超級運算中心建置，為技嘉本季業績注入新動能。

技嘉董事長葉培城先前表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，先前有部分急單效應，但急單主要是來自因應關稅的美國市場，其他地方包括歐洲與亞洲等地的AI伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，審慎樂觀看待下半年業績表現。

葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯示卡等是高單價、高附加價值的產品，仍將挹注成長動能，加上美國新廠的AI伺服器組裝線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商（CSP）與企業客戶訂單。美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

技嘉昨天股價收286元，上漲1.5元。

台積電前7月營收 首突破2兆

台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用...

台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI...

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領...

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

華碩昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%...

亞翔7月營收月跳增18%

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%...

